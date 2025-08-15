;

VIDEO. ¡Por fin se estrenó! Dua Lipa comparte comercial grabado en Chile para lujosa marca

La cantante filmó escenas en el Desierto de Atacama y en pleno centro de Santiago, llevando la imagen de Chile a una campaña internacional de perfume.

Verónica Villalobos

Instagram

Instagram

Santiago

Hace ya unos meses, la euforia total se desató tras darse a conocer que Dua Lipa estaba en Chile grabando un producto audiovisual, y hoy, ese producto ya tuvo su esperado estreno.

En concreto, la artista internacional protagoniza una pieza publicitaria rodada en el Desierto de Atacama y el corazón de Santiago, transmitiendo un mensaje de libertad en medio de imponentes paisajes nacionales.

“Libre de corazón. Estás mirando el nuevo capítulo de Libre”, expresó Dua Lipa al difundir el registro de 30 segundos, que corresponde a la campaña de un perfume de alta gama.

En el video, incluso se aprecia el vuelo de un cóndor, símbolo de la fauna chilena.

Revisa el video a continuación:

