Turismo en Chile vivirá auge en los próximos 15 años: esta es la cantidad de extranjeros que vendrán, según nuevo estudio

Un estudio realizado por Google titulado “Travel 2040” analizó miles de millones de consultas en el motor de búsqueda y más de 90.000 datos históricos para anticipar los flujos turísticos globales y ofrecer insumos clave para el desarrollo del sector.

Chile será uno de los países que más crecerá como destino turístico hacia 2040, y este incremento más que duplicará las llegadas de viajeros internacionales, según este estudio elaborado por Deloitte.

“Chile se está consolidando como un destino aspiracional en el mundo. Este crecimiento proyectado implica un enorme desafío y oportunidad: invertir en infraestructura, sostenibilidad y promoción internacional”, dice Verónica Goldfart, líder de Industria de Viajes y Finanzas para Google Chile & Perú.

Chile como destino

De los 4,5 millones de turistas extranjeros registrados en 2019, se proyecta que el país alcanzará 10 millones de visitantes para 2040.

Esto lo posicionará en el puesto 48 del ranking mundial, escalando significativamente en el mapa global del turismo.

Su crecimiento promedio anual será mayor o igual a 3,5%, uno de los más altos del listado.

Chile crecerá mucho más rápido como destino que como mercado emisor, consolidando su rol como referente turístico en Sudamérica.

Chile como mercado emisor