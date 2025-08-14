“Se pudo contener la hemorragia”: turista coreano es mordido por lobo marino en feria fluvial de Valdivia

Un turista de nacionalidad coreana fue mordido por un lobo marino en la feria fluvial de Valdivia, resultando con lesiones graves.

El ciudadano extranjero fue socorrido por personal de la Armada, tal como lo confirmó el capitán de Puerto de Valdivia, Gonzalo Townsend.

“Un individuo de nacionalidad coreana, durante un paseo turístico por la costanera, a la altura de la feria fluvial, se acercó demasiado a un lobo marino que se encontraba en ese sector”, señaló.

“El espécimen mordió a la persona en la pierna derecha, lo que motivó la acción de los transeúntes, quienes llamaron al 137 de Emergencias Marítimas. Inmediatamente, se desplazaron dos vehículos fiscales con personal de Policía Marítima, quienes asistieron a la persona en primera instancia, mientras se coordinó la asistencia de personal de SAMU”, explicó.

“Afortunadamente, en cercanías del lugar, se encontraba transitando una ambulancia de traslado de pacientes, quienes colaboraron con el tratamiento de la persona, ya que debido a la mordida del animal, el individuo sangraba profusamente, logrando contener en parte la hemorragia”, declaró el capitán.

Tras ser mordido por el lobo marino, el ciudadano de origen coreano fue trasladado al Hospital Base de Valdivia, donde se encuentra internado.