;

“Se pudo contener la hemorragia”: turista coreano es mordido por lobo marino en feria fluvial de Valdivia

Desde la Armada entregaron más detalles del estado de salud del ciudadano extranjero, quien permanece internado.

Juan Castillo

Leonardo Hernández

Agencia Uno

Agencia Uno

Un turista de nacionalidad coreana fue mordido por un lobo marino en la feria fluvial de Valdivia, resultando con lesiones graves.

El ciudadano extranjero fue socorrido por personal de la Armada, tal como lo confirmó el capitán de Puerto de Valdivia, Gonzalo Townsend.

Un individuo de nacionalidad coreana, durante un paseo turístico por la costanera, a la altura de la feria fluvial, se acercó demasiado a un lobo marino que se encontraba en ese sector”, señaló.

Revisa también:

ADN

El espécimen mordió a la persona en la pierna derecha, lo que motivó la acción de los transeúntes, quienes llamaron al 137 de Emergencias Marítimas. Inmediatamente, se desplazaron dos vehículos fiscales con personal de Policía Marítima, quienes asistieron a la persona en primera instancia, mientras se coordinó la asistencia de personal de SAMU”, explicó.

“Afortunadamente, en cercanías del lugar, se encontraba transitando una ambulancia de traslado de pacientes, quienes colaboraron con el tratamiento de la persona, ya que debido a la mordida del animal, el individuo sangraba profusamente, logrando contener en parte la hemorragia”, declaró el capitán.

Tras ser mordido por el lobo marino, el ciudadano de origen coreano fue trasladado al Hospital Base de Valdivia, donde se encuentra internado.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad