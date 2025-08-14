;

Nicole, tributo a Simply Red, vino y más: Confirman Mercata Edición Primavera 2025

MERCATA Edición Primavera 2025 contará con degustaciones, gastronomía y los shows en vivo de Nicole y Mister Red, y un repaso de los grandes éxitos. La preventa incluye un 25% de descuento.

Nicole, tributo a Simply Red, vino y más: Confirman Mercata Edición Primavera 2025 / Prisa

Tras el éxito de su última versión, realizada en abril de este año y que convocó a unas 3 mil personas, el próximo sábado 8 de noviembre en Metropolitan Santiago se vivirá MERCATA Edición Primavera 2025, la emblemática fiesta de Radio Concierto que invita a brindar y celebrar en torno al vino, la gastronomía, la mejor música para disfrutar de 16:00 a 03:00 horas.

El evento comenzará con una feria con más de 60 expositores para degustar lo mejor en vinos de autor nacionales, destilerías independientes, cervecerías artesanales, además de una exquisita gastronomía y un mercado de emprendedores con diversos productos de confección local.

Entre las novedades de este año, se encuentra la presentación unplugged y al aire libre de Nicole y el show de Mister Red, la banda chilena tributo Simply Red, la que abrirá la pista de baile para dar paso, a eso de las 22:30 horas, a la fiesta Concierto Discoteque, que hará un recorrido sobre la pista de baile de las grandes canciones de los 80’s y 90’s que son ícono en Radio Concierto, a cargo de los DJ’s de la emisora, Catboy & Fader.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster a un precio especial de preventa, con un 25% de descuento. Además, los vecinos de Vitacura tienen un 20% de descuento con la tarjeta Mi Vita.

¡Prepárate para celebrar a lo grande en MERCATA Edición Primavera 2025! Organiza: PRISA Media Invita: Radio Concierto.

Evento para mayores de 18 años.

