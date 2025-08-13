;

VIDEO. “Tenemos que mantener la mente fría”: la mesura de Lucas Assadi tras dar el primer golpe ante Independiente

El autor del único tanto de la U apuntó a que el equipo debe ir a Argentina a “aumentar la ventaja”.

La gran figura de la U de Chile para imponerse ante Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue el volante Lucas Assadi.

El mediocampista fue el autor del único tanto del cuadro universitario laico y se manifestó tranquilo por su aporte al equipo.

Muy contento por el triunfo. Si puedo aportar con gol o pase, muy contento también”, destacó en diálogo con D Sports, ya pensando en la revancha de la próxima semana.

“Queda un partido de vuelta. Tenemos que tener la mente fría, mantener el resultado y seguir aumentándolo allá”, recalcó Lucas Assadi, confiado tras el 1-0 en el Nacional.

“Dimos el primer pasito, no nos tenemos que conformar. Queda la vuelta”, cerró el “10″ azul.

