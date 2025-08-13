;

Reportan masiva caída de WhatsApp: esto es lo que falla en la aplicación

Varios usuarios reclaman que la aplicación de Meta no funciona.

ADN Radio

Reportan masiva caída de WhatsApp: esto es lo que falla en la aplicación

Reportan masiva caída de WhatsApp: esto es lo que falla en la aplicación / Sandro Baeza

La red social WhatsApp presenta fallas en su servicio, lo que está limitando su uso vía web. Los problemas comenzaron a eso de las 15:30 horas, en donde miles de usuarios se han visto afectados.

Sin capacidad ni de acceder, el logo de WhatsApp se mantiene en carga e imposibilita el acceso para los usuarios. “Cifrado de extremo a extremo” es lo que se ve en pantalla.

Este evento ha desencadenado más de 100 reportes en Downdetector, sobre el funcionamiento de esta red social, que se encuentra inoperativa hasta el momento.

Noticia en desarrollo...

