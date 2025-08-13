Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones de Chile: revisa cuándo llegan / JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para esta semana.

Todo se debe a una condición de baja segregada, la misma que traerá de vuelta la lluvia a Santiago.

El detalle indica que la situación meteorológica se presentará desde la mañana hasta la tarde de este viernes 15 de agosto.

Así, las localidades afectadas serán las siguientes:

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

“Los núcleos en altura, la DANA o bajas segregadas son inestables. Entonces no podemos descartar que en la tarde de repente se produzcan algunas tormentas”, explicó el meteorólogo Iván Torres en TVN.

“Granizos, rayos, truenos, relámpagos, cualquiera de esos elementos pueden estar presentes especialmente en el sector precordillerano”, añadió el experto.

Cabe recordar que los avisos aparecen ante "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos“, dice el portal.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos“, advierte la DMC.