;

Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones de Chile: revisa cuándo llegan

“Granizos, rayos, truenos, relámpagos. Cualquiera de esos elementos pueden estar presentes”, dijo el meteorólogo Iván Torres.

Javier Méndez

Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones de Chile: revisa cuándo llegan

Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en tres regiones de Chile: revisa cuándo llegan / JOSÉ FRANCISCO ZUÑIGA/ AGENCIAUNO

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para esta semana.

Todo se debe a una condición de baja segregada, la misma que traerá de vuelta la lluvia a Santiago.

Revisa también:

ADN

El detalle indica que la situación meteorológica se presentará desde la mañana hasta la tarde de este viernes 15 de agosto.

Así, las localidades afectadas serán las siguientes:

  • Región de Valparaíso
  • Región Metropolitana
  • Región de O’Higgins

Los núcleos en altura, la DANA o bajas segregadas son inestables. Entonces no podemos descartar que en la tarde de repente se produzcan algunas tormentas”, explicó el meteorólogo Iván Torres en TVN.

Granizos, rayos, truenos, relámpagos, cualquiera de esos elementos pueden estar presentes especialmente en el sector precordillerano”, añadió el experto.

Cabe recordar que los avisos aparecen ante "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos, dice el portal.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos“, advierte la DMC.

ADN

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad