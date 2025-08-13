;

Emprende tu Mente y Metro lanza el EtMday 2025, uno de los eventos de innovación más importantes de Chile

ADN Radio

En el pique de la futura Línea 7, ubicado en Américo Vespucio, se realizó el lanzamiento del Encuentro de Innovación, Emprendimiento e Inversión, EtMday 2025, que tuvo como objetivo posicionar el emprendimiento como una causa país y reafirmar su papel como motor de movilidad social, innovación y desarrollo sostenible.

En este espacio simbólico, distintivo de vanguardia, creatividad e innovación de infraestructura urbana, la Corporación sin fines de lucro Emprende tu Mente y Metro visibilizaron la importancia de la colaboración público-privada-académica, conectando emprendedores, empresarios, grandes empresas, inversionistas, sector público, academia e industria.

La actividad subrayó que el emprendimiento no es solo un sector económico, sino una herramienta concreta para reducir desigualdades, descentralizar oportunidades y abrir caminos hacia un Chile más justo e inclusivo.

“La gracia de Metro es dar espacio de conexión entre pares improbables. Y es lo que trabajamos en Emprende Tu Mente, cada día acercar las oportunidades al talento”, comentó el Co-Fundador de Emprende Tu Mente, Daniel Daccarett.

El lanzamiento marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia el EtMday 2025, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Parque Bicentenario de Vitacura.

Este evento reunirá nuevamente a miles de emprendedores, inversionistas, empresarios, corporativos y representantes del mundo público, consolidándose como el mayor encuentro de innovación, emprendimiento e inversión de Latinoamérica.

