Actor de Avengers se une al doblaje en inglés de la trilogía final de Demon Slayer

La esperada película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle sumará dos voces inesperadas a su versión en inglés. La noticia fue confirmada en exclusiva y ya ha causado sorpresa entre fanáticos del anime.

Se trata de Channing Tatum y Rebecca Wang. Tatum, reconocido por películas como Magic Mike y Roofman, interpretará a Keizo, mientras que Wang dará voz a Koyuki.

Getty Images Ampliar

Ambos se unirán al elenco original de doblaje de la serie, que incluye a Zach Aguilar (Tanjiro Kamado), Abby Trott (Nezuko Kamado), Aleks Le (Zenitsu Agatsuma).

Además de Bryce Papenbrook (Inosuke Hashibira), Johnny Yong Bosch (Giyu Tomioka) y Erika Harlacher (Shinobu Kocho).

Según Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global, Tatum descubrió Demon Slayer gracias a su hija y rápidamente se volvió fanático.

“Estamos emocionados de tener de vuelta al querido elenco y de sumar a Channing Tatum y Rebecca Wang, cuyas voces darán vida a personajes clave en esta batalla final”, afirmó.

Infinity Castle, dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, es la primera parte de una trilogía que narrará el enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y sus demonios más poderosos.

El estreno está programado para el 12 de septiembre en cines de Estados Unidos y Canadá, bajo la distribución de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.