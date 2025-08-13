;

Actor de Avengers se une al doblaje en inglés de la trilogía final de Demon Slayer

El estreno está programado para el 12 de septiembre en cines de Estados Unidos y Canadá.

Javiera Rivera

Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba

La esperada película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle sumará dos voces inesperadas a su versión en inglés. La noticia fue confirmada en exclusiva y ya ha causado sorpresa entre fanáticos del anime.

Se trata de Channing Tatum y Rebecca Wang. Tatum, reconocido por películas como Magic Mike y Roofman, interpretará a Keizo, mientras que Wang dará voz a Koyuki.

ADN

Getty Images

Ambos se unirán al elenco original de doblaje de la serie, que incluye a Zach Aguilar (Tanjiro Kamado), Abby Trott (Nezuko Kamado), Aleks Le (Zenitsu Agatsuma).

Además de Bryce Papenbrook (Inosuke Hashibira), Johnny Yong Bosch (Giyu Tomioka) y Erika Harlacher (Shinobu Kocho).

Según Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global, Tatum descubrió Demon Slayer gracias a su hija y rápidamente se volvió fanático.

Revisa también

ADN

Estamos emocionados de tener de vuelta al querido elenco y de sumar a Channing Tatum y Rebecca Wang, cuyas voces darán vida a personajes clave en esta batalla final”, afirmó.

Infinity Castle, dirigida por Haruo Sotozaki y producida por Ufotable, es la primera parte de una trilogía que narrará el enfrentamiento definitivo contra Muzan Kibutsuji y sus demonios más poderosos.

El estreno está programado para el 12 de septiembre en cines de Estados Unidos y Canadá, bajo la distribución de Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad