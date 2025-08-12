Reportan intensos ataques de Israel en la ciudad de Gaza: se registran varios muertos

La Defensa Civil de Gaza reportó este martes intensos ataques en la ciudad, lo cual ha causado al menos 18 muertos producto de bombardeos a varios edificios residenciales.

Israel ha intensificado su ofensiva en el enclave, registrando un aumento de los ataques aéreos desde hace días.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que ayer lunes 100 gazatíes murieron en ataques israelíes en toda la Franja.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basel, afirmó en un vídeo compartido este martes que, “por tercer día consecutivo”, Israel ha bombardeado las zonas de Zeitun y Sabra de la capital gazatí.

La intensificación de los ataques se empezó a producir el domingo, el mismo día en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, salió a defender ante medios internacionales y nacionales la toma de la ciudad de Gaza aprobada dos días antes por el gabinete de seguridad israelí.

Según Basel, Israel bombardeó este martes varios edificios residenciales de esos dos barrios, donde murieron miembros de las familias Al Hasri y Al Susi. Dentro de una de las casas había más de 35 personas, y por el momento se han recuperado 18 muertos. El resto continúan desaparecidos, probablemente entre los escombros, dijo.