Recoleta albergará una nueva edición de la Feria Camisetera / Instagram @feria

En el marco del fin de semana largo que se avecina, los fanáticos del fútbol podrán sumar otro panorama interesante.

Se trata de una nueva edición de la Feria Camisetera, que tiene entrada gratuita y que dispondrá de una interesante colección de camisetas, además de memorabiblia y decoración alusiva.

También los organizadores prometen sorprender con una exposición especial del Club Palestino e invitados como el exfutbolista Franz “Otto” Arancibia.

La Feria Camisetera se desarrollará el sábado 16 de agosto, de 11:00 a 20:00 horas, en el Centro Perdido de Recoleta, ubicado en Dardignac 255, cerca de los metros Bellas Artes (línea 5) y Patronato (línea 2).

Cabe recalcar también que el evento, junto con ser gratuito, es un evento libre de alcohol y humo.