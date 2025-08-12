Propiedad conocida como La Casa de los Espíritus está a la venta: esto cuesta ser dueño del Palacio Echeverría en Santiago / ADN Radio

Fresia es una pequeña calle que se ubica en Providencia y que cruza avenida Salvador. En la dirección 638 se erige una casona blanca, de tres pisos y que funciona como sucursal de la empresa Noel & Marquet. Un cartel “Vende” llama la atención y es la hebra de una historia fascinante.

La casona de Fresia 638 está a la venta por 37 mil UF (casi $1.450 millones de pesos) y cuenta con amplios espacios. Según la empresa que la vende, cuenta con 726 metros cuadrados construidos y 1.230 de terreno. Posee con 14 dormitorios o salas, seis baños y es "ideal para oficinas, centro de estudios, notarias y embajadas“.

No es todo: posee recepción, salas de reuniones, cocina, oficinas, mansarda, subterráneo, bodega y estacionamientos. Si bien está a metros de una de las avenidas principales de Providencia, esta imponente estructura no está a la vista de todos, pero “inspira” una historia conocida por muchos.

El nombre de este castillo, como lo conocen algunos, es el Palacio Echeverría y fue construido en 1910. Su historia tiene un hecho de sangre y hechos que van más allá de lo racional, que se mezclan con la literatura. Por eso es conocida por muchos como “La Casa de los Espíritus”.

Según publicó La Tercera en 2011, esta construcción tiene un pasado ocultista. “Este palacio fue el hogar de la familia Arrieta Fernández y, posteriormente, de la familia Larraín Echeverría. La señora de la casa, Inés Echeverría -alias ‘Iris’-, practicaba, junto a sus famosas amigas Ximena y Carmen Morla Lynch, la religión más popular del siglo XIX: el espiritismo”, relató el escritor César Parra, autor de la Guía mágica de Santiago.

Las escritoras Isabel Allende y Elizabeth Subercaseaux son descendientes de dos de los protagonistas de esta historia: “Mi abuela fue muy amiga de Iris Echeverría, es bien posible que en esta casona también hayan practicado espiritismo”, afirma Subercaseaux.

“Mi abuela, Ximena Morla, y la abuela de Isabel, Chabela Barros, eran bien amigas. Pero en mi familia siempre oí que la casa donde más hacían espiritismo era la de mi tía Carmen, esa casona inmensa que hay en Miguel Claro, la que hoy es la embajada de Italia”, agregó, en ese entonces, Subercaseaux.

¿Quién fue Iris Echeverría?

Inés, que firmaba como Iris, fue una escritora nacida en Santiago el 22 de diciembre de 1868. Hija de Inés Bello Reyes y Félix Echeverría Valdés, formó parte de una de las familias más importantes de la aristocracia de la época, descendientes de Andrés Bello, según Memoria Chilena.

A pocos días de su nacimiento, su madre falleció, quedando Inés al cuidado de su tía, Dolores Echeverría. Su inclinación literaria se inició tempranamente. Conoció a diversos autores extranjeros y nacionales que influyeron en su pensamiento y escritura.

Con el seudónimo de Iris, se constituyó en una voz literaria relevante. Ya en 1910 había dado a conocer otros cuatro libros: Tierra virgen, Perfiles vagos, Emociones teatrales y Hojas caídas. Además, cultivó también géneros: novelas históricas, memorias, diarios íntimos y crónicas.

La vida de Inés Echeverría se vio marcada por la muerte de su hija Rebeca, que a los 37 años fue asesinada de un tiro por su esposo, Roberto Barceló Lira. Según detalla La Tercera, ese hecho de sangre, ocurrido en 1933, habría sido el puntapié inicial de los extraños fenómenos que allí ocurrirían, de acuerdo a testigos.