Alanys Lagos explica el origen de su clásico grito ‘Ajá’ y reconoce en quién se inspiró: “Yo quería ser ella”

Alanys Lagos se ha tomado la escena musical ranchera en Chile gracias a su talento y voz que viene a refrescar un movimiento cada vez más amplio.

Con un talento que ha sorprendido al público y logrado encantar en cada escenario, la joven ha tenido un crecimiento explosivo y mantiene un futuro aún más prometedor.

Con su estilo fresco y auténtico ha llegado a convertirse en más que una ‘promesa de la música’, teniendo un lugar cada vez más importante en el país.

En conversación con Leo Honores en Cuerdas al aire, la artista compartió detalles sobre su carrera y cómo ha forjado el sello que la identifica dentro del género.

Alanys explicó cómo su propuesta musical combina tradición y modernidad, buscando mantener viva la esencia ranchera a la vez que incorpora su propia sensibilidad artística.

Además, explicó la influencia que ha tenido su familia, donde varios integrantes han experimentado en la música fieles al estilo ranchero.

“Desde muy pequeñita veía a mi familia cantar”, comentó, haciendo hincapié en el rol de su tía, quien la marcó desde la parte artística.

“Mi tía, que también cantaba a caballo, siempre ha sido mi referente en la música. Yo empecé en esto porque yo quería ser ella. Quería seguir los pasos de mi tía”, reconoció.

En la misma línea, Lagos detalló cómo surgió su clásico grito “¡Ajá!" que incluye en sus canciones, convirtiéndose en un sello inconfundible de su canto.

“Ella siempre en sus canciones, en las grabaciones, decía: ‘Tabi, ¡Ajá!’, siempre ponía el ‘¡Ajá!’, así como otros gritos que desde siempre los he integrado. Es como herencia“, detalló.