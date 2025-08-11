Tercera placa patente: la iniciativa que busca reforzar la seguridad vehicular en Chile (y en qué comunas está disponible)

Tercera Placa Patente, una innovadora respuesta al fraude en permisos de circulación creada por Casa de Moneda, va tomando cada vez más fuerza.

Se trata de una solución que combina lo físico con lo digital para reforzar la seguridad vehicular, una tema donde hemos estado al debe como país desde hace un buen tiempo.

Este distintivo, en formato de sticker adherido al parabrisas, cuenta con tecnología similar a la de los billetes, una huella digital única y un código QR de doble verificación, que permite confirmar al instante la autenticidad del permiso de circulación.

La gerente comercial de Casa de Moneda, Ángela Movillo, detalló que este sistema habilita la consulta inmediata de información legal del vehículo desde cualquier teléfono móvil.

“La principal ventaja es que cualquier persona pueda escanear el sticker con su teléfono móvil y obtener en tiempo real detalles sobre la situación legal del vehículo”, afirmó.

Además, la plataforma incluye trazabilidad, georreferenciación y una gestión remota que permite mejorar fiscalización municipal y policial, y evitar delitos como clonación de placas, falsificación de documentos automotores y posibles fraudes.

La herramienta facilita el acceso a datos clave como número de patente, marca, modelo y año del vehículo. Además, fortalece el control tanto de autoridades como de particulares, especialmente en transacciones de compraventa.

También ofrece georreferenciación en tiempo real, lo que permite un control más efectivo del vehículo.

Municipios donde ya está disponible

Desde su lanzamiento en 2020, más de un millón de conductores han incorporado la Tercera Placa Patente. A la fecha, esta herramienta ya se puede solicitar al obtener o renovar el permiso de circulación en 26 comunas del país, con más municipios en proceso de adhesión.

La lista incluye (entre otras) : Algarrobo, Caldera, Cartagena, Cauquenes, Coinco, Colina, Curacautín, Diego de Almagro, Estación Central, Llay Llay, Lota, Nancagua, Pelluhue, Quinta de Tilcoco, Río Bueno, Río Claro, Sagrada Familia, San Fernando, San José de Maipo, Santa María, Tal Tal, Teno, Tierra Amarilla, Victoria y Zapallar.

Además, Estación Central permite solicitarla en línea mediante un convenio con Casa de Moneda: los conductores pagan $4.990, hacen la solicitud por el sitio web municipal y reciben el sticker por correo.

Cabe destacar que algunas comunas, como Providencia, no ofrecen este sistema, ya que implementan un permiso electrónico que incluye QR validatorio.

Mirando hacia el futuro

Movillo indica que “la institución sigue en conversaciones activas para firmar convenios con otros municipios en el corto plazo”, lo que sugiere una próxima expansión territorial del sistema.

Organismos también consideran que, si bien el sistema no es obligatorio ni parte de una normativa nacional, su uso gratuito y su efectividad podrían impulsar un proyecto de ley para estandarizarlo a nivel país.

Conoce más detalles AQUÍ.