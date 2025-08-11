Meghan y Harry renuevan millonario contrato con Netflix: anuncian especial navideño y nuevos proyectos

Meghan Markle y el príncipe Harry confirmaron la extensión de su acuerdo con Netflix, manteniendo su alianza con la plataforma por varios años más.

El nuevo contrato incluye la segunda temporada de With Love, Meghan, que se estrenará a fines de agosto. Además, Netflix anunció un especial navideño protagonizado por la actriz, que llegará en diciembre.

En este especial, la duquesa mostrará cómo celebra las fiestas en su hogar de Montecito, con recetas, manualidades y momentos junto a su familia y amigos.

También se confirmó la producción de un cortometraje titulado Masaka Kids, A Rhythm Within, que aborda la crisis del VIH/Sida en la región de Masaka, Uganda. Este proyecto recuerda la labor humanitaria que la princesa Diana llevó adelante en esta área.

A pesar de que algunos de sus programas no lograron altas cifras de audiencia, Netflix destacó la importancia de la voz de los duques de Sussex y su capacidad para conectar con un público global.

El acuerdo también contempla otros proyectos en desarrollo, como la adaptación cinematográfica de la novela romántica Meet Me At The Lake.

Para Meghan y Harry, esta renovación significa asegurar continuidad en sus emprendimientos audiovisuales y fortalecer el impacto social de Archewell Productions, su productora.

Este nuevo paso mantiene a la pareja en el foco mediático, mientras siguen explorando distintas formas de comunicar y promover sus causas.