Chris Hemsworth revela sus secretos para envejecer con salud y disfrutar la vida tras conocer su alto riesgo de Alzheimer

A sus 42 años recién cumplidos, Chris Hemsworth no solo es una de las figuras más populares de Hollywood, sino también un referente mundial del estilo de vida saludable. El actor, conocido por su papel de Thor en el universo Marvel, combina su carrera en la gran pantalla con una intensa rutina fitness que comparte en redes sociales, donde se le ve entrenando y disfrutando de actividades al aire libre.

Hemsworh recuerda que después de descubrir que tiene predisposición a sufrir Alzheimery que aquel momento le pareció “una gran oportunidad para brindar educación y una mejor comprensión a quienes padecen la enfermedad, ya que es un problema que afecta a mucha gente”.

Su físico, uno de los más admirados de la industria, es el resultado de disciplina, constancia y una visión equilibrada del bienestar. Ahora, Hemsworth ha decidido compartir los hábitos que, según él, ayudan a frenar el envejecimiento, además de confesar algunos de sus mayores temores.

El intérprete reconoce que, aunque se interesa cada vez más en cómo vivir mejor, distingue entre un envejecimiento saludable y lo que define como biohacking extremo, una práctica que busca “hackear” el cuerpo y la mente para optimizar su rendimiento. “Quieres vivir más y mejor, pero ¿a qué precio? No tiene sentido seguir una rutina perfecta si te aíslas del mundo”, advirtió en la segunda temporada de ‘Sin límites’ en Disney+.

Para Hemsworth, el equilibrio es clave: “Voy a poner energía en la salud y el bienestar, pero también quiero disfrutar la vida. A veces pruebo cosas distintas, y diferentes ideas científicas conectan contigo en momentos específicos de tu vida. Si te aferras a una sola forma de pensar, cierras la puerta a otras oportunidades”.

Lejos de creer en fórmulas para vencer a la muerte, el actor considera que “nadie ha descubierto cómo engañar a la parca y no creo que nadie lo haga”. En su opinión, aceptar la mortalidad es esencial: “El sufrimiento nace de negar que vamos a morir; todos tenemos una fecha de caducidad. Saber que la vida puede terminar en cualquier momento es un hermoso recordatorio para valorar cada instante”.

Además, reflexionó sobre la importancia de las relaciones humanas: “Si los humanos viviéramos para siempre, los vínculos con los demás perderían valor. La familia es lo que realmente importa”, concluyó la estrella australiana.