“Lluvia roja” en San Bernardo: directora denuncia reiterados tiroteos fuera de colegio tras nuevo ataque

Daniela Carmona relató el caos que viven docentes, estudiantes y apoderados por ataques armados de bandas rivales y criticó la lenta respuesta policial.

Nelson Quiroz

Matias Castillo

La directora del Centro Educacional Clara Solovera, Daniela Carmona, expresó su preocupación por la inseguridad que vive la comunidad educativa tras un nuevo tiroteo registrado este lunes en las afueras del establecimiento, en San Bernardo.

En conversación con la prensa, la autoridad de la comunidad educativa aseguró que no es la primera vez que enfrentan una situación de este tipo.

“Hace rato estamos con un problema de seguridad pública afuera del colegio. Reiteradamente tenemos tiroteos y eso ha afectado enormemente a docentes, estudiantes y apoderados. Hoy fueron jóvenes, al parecer bandas rivales, lo que generó caos dentro de la comunidad”, relató.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, cuando aún permanecían en el lugar alumnos de educación básica y prebásica. Ante la emergencia, el colegio activó el protocolo “lluvia roja”, que obliga a trasladar a los estudiantes a las zonas más seguras del recinto y esperar hasta la llegada de Carabineros.

Sin embargo, la directora denunció la lenta respuesta policial. “Carabineros muchas veces llega tres o cuatro horas después. Seguridad Ciudadana aparece antes, en unos 30 minutos, pero no es suficiente para garantizar la seguridad”, indicó. Agregó que la distancia con la unidad policial —unos diez kilómetros— y la limitada dotación de patrullas en la comuna dificultan la reacción ante emergencias.

Carmona confirmó que el establecimiento presentó una denuncia y que el Servicio Local de Educación Pública Del Pino visitará el colegio para reforzar las medidas de seguridad. Aun así, aseguró que la comunidad vive con temor: “Nos sentimos muy vulnerables. Mis profesores, asistentes, niños y apoderados tienen miedo de venir al colegio”.

Según la directora, los responsables no son estudiantes activos del establecimiento, sino sujetos externos involucrados en hechos delictivos. “Al parecer, son bandas rivales. Lamentablemente, generan miedo y no nos dejan estudiar como quisiéramos”, concluyó.

