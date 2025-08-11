;

Facebook e Instagram presentaron fallas en su servicio: usuarios reportan caída

Las redes sociales de Mark Zuckerberg no funcionaron, según informes de Downdetector

Imagen referencial de la aplicación de Facebook

Imagen referencial de la aplicación de Facebook / SOPA Images

Las redes sociales de Mark Zuckerberg, Facebook e Instagram, presentaron fallas la tarde este lunes 11 de agosto.

Según los reportes en Downdetector, los usuarios reclamaron que no pueden acceder a los servicios en su versión web ni en la app.

Medios de distintos países del mundo dieron cuenta de este problema, el que afectaría más a Facebook. Meta no ha dado más información de esta falla, que comenzó poco antes de las 16:00, hora de Chile.

Los servicios ya volvieron a la normalidad.

Noticia en desarrollo...

