Facebook e Instagram presentaron fallas en su servicio: usuarios reportan caída

Imagen referencial de la aplicación de Facebook / SOPA Images

Las redes sociales de Mark Zuckerberg, Facebook e Instagram, presentaron fallas la tarde este lunes 11 de agosto.

Según los reportes en Downdetector, los usuarios reclamaron que no pueden acceder a los servicios en su versión web ni en la app.

Medios de distintos países del mundo dieron cuenta de este problema, el que afectaría más a Facebook. Meta no ha dado más información de esta falla, que comenzó poco antes de las 16:00, hora de Chile.

Los servicios ya volvieron a la normalidad.

🔴#ÚLTIMAHORA I Reportan la caída de Facebook. Afecta publicaciones y conexión. pic.twitter.com/fuG5LJCX6M — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 11, 2025

Noticia en desarrollo...