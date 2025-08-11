Alerta en China por chikungunya: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas / VCG

China enfrenta un serio brote de fiebre chikungunya, con más de 8 mil casos confirmados en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong.

Este es el brote más intenso registrado en el país desde que se detectó el virus hace casi 20 años.

Para frenar su avance, las autoridades han implementado estrictas medidas, como cuarentenas obligatorias, fumigaciones masivas y el uso de drones para monitorear las zonas afectadas, además de contar con el apoyo de operativos militares para eliminar los criaderos de mosquitos.

¿Qué es el chikungunya y cuáles son sus síntomas?

El chikungunya es un virus transmitido por mosquitos del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, que también es responsable del dengue y la fiebre amarilla.

La infección ocurre únicamente a través de la picadura de estos insectos y no se contagia de persona a persona. Los mosquitos suelen estar activos durante el día, especialmente al amanecer y al atardecer, momentos en que el riesgo de picaduras aumenta.

Los síntomas aparecen entre cuatro y ocho días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, fatiga, dolores musculares, náuseas y erupciones en la piel.

Aunque no suele ser mortal, la enfermedad puede provocar molestias severas y complicaciones articulares prolongadas.