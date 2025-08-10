Tensa disputa política en Argentina tras vetos de Milei: Cristina Kirchner lo acusa de mentir y lanza dura advertencia

Santiago

Esta semana, el presidente argentino Javier Milei vetó la subida de las pensiones y la ley de discapacidad que habían sido aprobadas por el Congreso, generando una fuerte controversia en el país.

En respuesta, la expresidenta Cristina Kirchner acusó al jefe de Estado de mentir en un discurso televisado y lanzó una dura advertencia sobre su permanencia en la Casa Rosada.

Durante su intervención, Milei anunció medidas para blindar el equilibrio fiscal, asegurando que su administración no recurre a la emisión monetaria para financiarse.

El mandatario afirmó que prohibirá al Tesoro Nacional financiar parte del gasto público con emisión de dinero y sancionará la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.

Por su parte, Cristina Kirchner respondió desde su cuenta de la red social X señalando: “Deja de mentir con la cantinela esa de que en tu Gobierno no hay emisión monetaria. Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera” . Además, afirmó que Milei será sacado “con un chaleco de fuerza” de la presidencia si continúa con sus políticas.