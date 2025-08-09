;

Detienen a sospechoso de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo y a su familia

La PDI arrestó a un hombre de 56 años acusado de dejar una carta con amenazas en el frontis municipal.

Verónica Villalobos

Alcalde de San Bernardo, Christopher White

Alcalde de San Bernardo, Christopher White

Santiago

La Policía de Investigaciones detuvo la mañana de este sábado a un hombre de 56 años, sospechoso de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a su familia.

El hecho se dio a conocer luego de que el jefe comunal denunciara el jueves, a través de redes sociales, que recibió una carta con amenazas tras liderar operativos contra el comercio irregular y bandas de crimen organizado en la comuna.

En el mensaje, dejado en el frontis del municipio, se advertía: “Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia”, junto a referencias a personas vinculadas al narcotráfico.

White aseguró que este tipo de intimidaciones “solo fortalecen” su compromiso de enfrentar a las mafias locales, anunciando acciones legales contra los responsables. La PDI entregará más detalles del procedimiento a las 11:00 horas.

