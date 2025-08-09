Detienen a sospechoso de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo y a su familia

Santiago

La Policía de Investigaciones detuvo la mañana de este sábado a un hombre de 56 años, sospechoso de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a su familia.

El hecho se dio a conocer luego de que el jefe comunal denunciara el jueves, a través de redes sociales, que recibió una carta con amenazas tras liderar operativos contra el comercio irregular y bandas de crimen organizado en la comuna.

En el mensaje, dejado en el frontis del municipio, se advertía: “Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia”, junto a referencias a personas vinculadas al narcotráfico.

White aseguró que este tipo de intimidaciones “solo fortalecen” su compromiso de enfrentar a las mafias locales, anunciando acciones legales contra los responsables. La PDI entregará más detalles del procedimiento a las 11:00 horas.