¿Qué tienen en común Coke Hevia y John Cena? Esto les cambió la vida

A primera vista, Coke Hevia y John Cena parecen no tener mucho en común.

Más allá de ser hombres, superar los 40 y tener algún tipo de vínculo con el mundo del deporte, cuesta encontrar un punto de conexión evidente. Pero lo hay.

Hartos de la calvicie, el periodista y el luchador de la WWE dijeron basta y fueron directo al médico en busca de una solución.

Cena abrió su corazón en un diálogo con People. “Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, la audiencia la estaba sacando a la luz”. Dijo que incluso vio letreros que decían “El calvo John Cena”.

Así se puso manos a la obra y sacó todo el arsenal que tenía su disposición: terapia de luz roja, minoxidil, vitaminas, champú y acondicionador especial. En noviembre de 2024 sumó el trasplante de cabello.

“Antes era toda una ciencia peina los 15 pelos que me quedaban”, admitió Jorge Hevia a LUN. “Un año dura el tratamiento. Todavía me quedan seis meses en los que me van a seguir saliendo pelos y afirmándose”, contó.

Agregó que no esperaba resultados tan positivos con cerca de un 60% del crecimiento.

En el caso de Hevia se trata de una alopecia androgénica. El implante capilar se hizo con la técnica FUSS con 3.500 folículos.

“Cambió por completo el curso de mi vida”, dijo el actor de DC y 17 veces campeón mundial, al analizar su situación personal.

Según explica a ADN.cl Héctor Valdés (@drhectorvaldes), cirujano plástico, se deben considerar varios criterios a la hora de pensar en la intervención. Algunos son:

Evaluar antecedentes mórbidos, cuál es la causa de la alopecia y que se encuentre en una fase estable.

Si existen o no enfermedades que puedan interferir con el implante.

Chequear si la donante es suficiente para extraer una buena cantidad de folículos.

Pese a que no hay edad mínima, se recomienda que se sea mayor de 25 años.

Otro punto relevante sería el postoperatorio. “Los cuidados son fundamentales para el éxito del injerto”, añade el doctor.

Así, se debe seguir la indicación de medicamentos para evitar dolor e infecciones, no exponer la zona al sol y, en principio, no lavar el cabello por cerca de diez días, entre otras claves.

“Hoy en día, los procedimientos estéticos ya no son un tabú, sino una herramienta para quienes desean verse mejor, aumentar su seguridad y mejorar la autoestima. Es una clara señal de que la sociedad está avanzando", concluye el experto.