Marca Chile te invita a ver “Denominación de Origen”: participa y gana entradas dobles para la película chilena más alabada del 2025

Revisa cómo postular para ganar una de las más de 65 entradas y no perderte esta función.

Javiera Rivera

Denominación de Origen

Denominación de Origen

¿Quieres disfrutar de una de las películas más aclamadas del año? Fundación Imagen de Chile te invita a participar en el sorteo de 65 entradas dobles para la función especial de “Denominación de origen”.

La proyección se realizará el lunes 18 de agosto a las 18:00 horas en la Cineteca Nacional, ubicada en el Centro Cultural La Moneda.

Además, quienes asistan podrán disfrutar de un conversatorio con el director Tomás Alzamora, quien compartirá detalles sobre la creación de la película y su enfoque en la identidad y el patrimonio cultural chileno.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para ganar una de las entradas dobles solo debes seguir estos pasos:

  1. Sigue la cuenta de Instagram @marcachile.
  2. Dale “me gusta” a la publicación del sorteo, que está fijada en el perfil.
  3. Comenta respondiendo a la pregunta: ¿A qué cosa, lugar o personaje de Chile le pondrías la Marca Chile?
  4. Usa el hashtag #ChileLoHacemosTodos y etiqueta a la persona con quien quieras asistir.

El concurso estará abierto hasta el miércoles 13 de agosto, y los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Marca Chile y en su sitio web oficial, www.marcachile.cl.

Una historia que celebra con humor

“Denominación de origen” se ha convertido en una de las películas chilenas más vistas y elogiadas del 2025.

La cinta aborda con humor la “batalla por la longaniza”, un divertido conflicto ficticio que invita a reflexionar sobre el orgullo territorial, la apropiación cultural y la identidad nacional.

Esta función especial es una oportunidad perfecta para vivir una experiencia cultural llena de humor y crítica social justo antes de las Fiestas Patrias.

Denominación de Origen

