;

Edificio cerró acceso a personas con movilidad reducida: la Justicia interviene y cursa feroz multa

Según el fallo, esta acción menoscabó el derecho a la libertad de circulación de los demandantes.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

Getty Images | Referencial

El Noveno Juzgado Civil de Santiago acogió, con costas, una demanda por discriminación arbitraria interpuesta en contra de la comunidad de un edificio, luego de que cerraran un acceso destinado a personas con movilidad reducida.

Según el fallo, esta acción menoscaba el derecho a la libertad de circulación de los demandantes, por lo cual dejó sin efecto el cierre de dicho acceso.

Revisa también:

ADN

La magistrada Cecilia Castro Hartard declaró este actuar como arbitrario, por lo que también ordenó pagar una multa de 5 UTM a beneficio fiscal, lo que equivale a cerca de $350.000.

Y es que si bien la jueza detalló en su fallo que “la medida adoptada por la demandada es legítima, ya que no es contraria a la ley”, puesto que apuntaba a mejorar la seguridad, el tribunal concluyó que cerrar este acceso no es proporcional cuando existen alternativas más eficaces, como cerrar todo el perímetro del edificio.

Además, tras el cierre del acceso, la comunidad no pudo demostrar que esta acción haya tenido un impacto real en mejorar la seguridad.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad