En una jornada especial previa al Día de la Niñez, la Teletón presentó este viernes 8 de agosto a su embajador para la campaña 2025: Alan García Gaete, de 12 años.

La ceremonia se desarrolló en el Colegio Providencia, donde estudia Alan, y contó con la participación artística de Christell y Ricardo Ramírez, doble chileno de Jungkook de BTS.

Alan, que disfruta bailar, jugar al UNO y comer arroz con huevo y ensalada de tomate, expresó su entusiasmo por la misión que asumirá.

“Para mí es algo increíble, ya que tengo la misión de representar a más de 32 mil niños que se atienden en todos los institutos Teletón de Chile. A mí también me ha ayudado mucho la Teletón. Es un lugar en donde tengo amigos, me rehabilito y puedo hacer un montón de cosas”, señaló.

Su madre, Gilda Gaete, recordó cómo recibieron la invitación para que su hijo fuera la imagen de esta edición. “Fue una linda sorpresa y, como familia, estamos con todas las fuerzas para poder que Alan pueda salir adelante y represente esta campaña”, afirmó.

“Por todo lo que nos entrega Teletón día a día, porque no solamente se rehabilita la parte física, también el corazón. Y eso es fundamental y es impagable”, añadió.

Teletón Ampliar

Alan García tiene espina bífida y fue adoptado

Alan nació con espina bífida (mielomeningocele) y, gracias a la rehabilitación y apoyo de sus padres adoptivos, Gilda Gaete y Marcelo García, ha logrado caminar con bastones, dejando atrás la silla de ruedas.

“Cuando mis papás me fueron a adoptar fue un momento increíble. Yo me sentí muy, muy feliz, porque por fin iba a tener una familia”, recordó el niño. “Si bien no son hijos de mi guatita, son mis hijos de corazón”, añadió Gilda.

Fanático del Colo–Colo, el Real Madrid y la lectura de historia, Alan también integra el taller de ciclodanza y el elenco de la ópera rock Mírame a los ojos, creada por el UTAC del Instituto Teletón Santiago para promover la inclusión. “En la Teletón me han enseñado a que no me tengo que rendir, que yo puedo”, expresó.

La Teletón 2025 se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre, con cierre en el Estadio Nacional, buscando superar los $40.502.617.946 reunidos en 2024.