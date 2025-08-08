;

¿Cuándo llueve en Santiago? Meteorólogo cuenta qué pasará con el pronóstico en la región Metropolitana

El último evento similar ocurrió a principios de agosto.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / mammuth

Pese a que el mes de agosto comenzó con lluvia en Santiago, la situación no duró demasiado.

Hasta el momento, la capital de la región Metropolitana ha recibido unos 20 milímetros de agua, cifra normal para este punto.

Pero, ¿Qué pasará en los días que vienen?, ¿hay posibilidad de volver a sacar el paraguas y la ropa impermeable?

Pese a que este domingo 10 de agosto la lluvia se presentará entre las regiones de La Araucanía y Aysén, las noticias no son positivas para la zona central.

“No se espera nada de precipitaciones, ni una probabilidad”, dijo recientemente el meteorólogo Jaime Leyton.

Originalmente se hablaba de que el próximo miércoles existía una leve chance, pero terminó descartándose.

“No hay manera de que la situación cambie”, subrayó el experto.

Pero ojo, recién hacia la segunda mitad de este mes el reporte podría evolucionar en Santiago y el resto de regiones al centro del territorio continental.

