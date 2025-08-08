Cortes de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas este fin de semana

Enel Distribución informó que durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que implicarán la suspensión temporal del suministro en distintos puntos de la región Metropolitana.

Las labores, que buscan mejorar la infraestructura y reforzar la continuidad del servicio, impactarán a diversos sectores de un total de 11 comunas: Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna.

La compañía recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, desconectando equipos eléctricos antes de la suspensión y conectándolos nuevamente una vez restablecido el suministro, para prevenir daños por variaciones de voltaje.

Además, quienes necesiten confirmar si su domicilio será parte de las interrupciones pueden verificar la información ingresando la dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel o llamando a su línea de atención de emergencias.

Calendario de cortes

Sábado 9 de agosto:

Sectores de La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas

Sectores de La Florida: 10:00 a 16:00 horas

Sectores de Ñuñoa: 10:00 a 17:00 horas

Sectores de La Reina: 10:30 a 16:30 horas

Sectores de Providencia: 10:30 a 16:30 horas

Sectores de Estación Central: 16:30 a 17:30 horas

Sectores de Lampa: 10:00 a 16:00 horas

Domingo 10 de agosto:

Sectores de Lo Espejo: 01:00 a 06:00 horas

Sectores de Cerrillos: 11:00 a 17:00 horas

Sectores de Maipú: 10:30 a 16:30 horas

Sectores de Santiago: 10:00 a 16:00 horas

Puedes revisar el detalle de las calles en las que afectará el corte de luz, ingresa al sitio web de Enel (https://www.enel.cl/es/clientes/emergencias/mapa-de-trabajos-programados.html).