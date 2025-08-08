Cortes de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas este fin de semana
Enel Distribución informó que durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que implicarán la suspensión temporal del suministro en distintos puntos de la región Metropolitana.
Las labores, que buscan mejorar la infraestructura y reforzar la continuidad del servicio, impactarán a diversos sectores de un total de 11 comunas: Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna.
La compañía recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, desconectando equipos eléctricos antes de la suspensión y conectándolos nuevamente una vez restablecido el suministro, para prevenir daños por variaciones de voltaje.
Además, quienes necesiten confirmar si su domicilio será parte de las interrupciones pueden verificar la información ingresando la dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel o llamando a su línea de atención de emergencias.
Calendario de cortes
Sábado 9 de agosto:
- Sectores de La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas
- Sectores de La Florida: 10:00 a 16:00 horas
- Sectores de Ñuñoa: 10:00 a 17:00 horas
- Sectores de La Reina: 10:30 a 16:30 horas
- Sectores de Providencia: 10:30 a 16:30 horas
- Sectores de Estación Central: 16:30 a 17:30 horas
- Sectores de Lampa: 10:00 a 16:00 horas
Domingo 10 de agosto:
- Sectores de Lo Espejo: 01:00 a 06:00 horas
- Sectores de Cerrillos: 11:00 a 17:00 horas
- Sectores de Maipú: 10:30 a 16:30 horas
- Sectores de Santiago: 10:00 a 16:00 horas
Puedes revisar el detalle de las calles en las que afectará el corte de luz, ingresa al sitio web de Enel (https://www.enel.cl/es/clientes/emergencias/mapa-de-trabajos-programados.html).