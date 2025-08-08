;

Cortes de luz en la región Metropolitana: estas son las 11 comunas que se verán afectadas este fin de semana

La compañía recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, desconectando equipos eléctricos antes de la suspensión.

Nelson Quiroz

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Jovanmandic

Enel Distribución informó que durante este sábado 9 y domingo 10 de agosto se ejecutarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica que implicarán la suspensión temporal del suministro en distintos puntos de la región Metropolitana.

Las labores, que buscan mejorar la infraestructura y reforzar la continuidad del servicio, impactarán a diversos sectores de un total de 11 comunas: Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna.

ADN

alejomiranda

La compañía recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones, desconectando equipos eléctricos antes de la suspensión y conectándolos nuevamente una vez restablecido el suministro, para prevenir daños por variaciones de voltaje.

Además, quienes necesiten confirmar si su domicilio será parte de las interrupciones pueden verificar la información ingresando la dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel o llamando a su línea de atención de emergencias.

Calendario de cortes

Sábado 9 de agosto:

  • Sectores de La Cisterna: 11:00 a 17:00 horas
  • Sectores de La Florida: 10:00 a 16:00 horas
  • Sectores de Ñuñoa: 10:00 a 17:00 horas
  • Sectores de La Reina: 10:30 a 16:30 horas
  • Sectores de Providencia: 10:30 a 16:30 horas
  • Sectores de Estación Central: 16:30 a 17:30 horas
  • Sectores de Lampa: 10:00 a 16:00 horas

Domingo 10 de agosto:

  • Sectores de Lo Espejo: 01:00 a 06:00 horas
  • Sectores de Cerrillos: 11:00 a 17:00 horas
  • Sectores de Maipú: 10:30 a 16:30 horas
  • Sectores de Santiago: 10:00 a 16:00 horas

Puedes revisar el detalle de las calles en las que afectará el corte de luz, ingresa al sitio web de Enel (https://www.enel.cl/es/clientes/emergencias/mapa-de-trabajos-programados.html).

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad