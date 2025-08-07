“The Paper”: el spin-off de “The Office” lanza su primer tráiler y confirma fecha de estreno

Tras un largo tiempo de espera, cargado de muchas expectativas e incertidumbre, finalmente llegó el primer tráiler oficial de The Paper, el spin-off que llega a expandir el universo de The Office.

Hace ya un par de años que se viene hablando de este proyecto que fue tomando forma poco a poco, despertando el interés de los fanáticos de la primera entrega.

Esta nueva comedia, además de ser un derivado del título original, funciona también como una secuela, lo que despierta aún más interés de la audiencia.

Ambientada en una redacción de un periódico local en el Medio Oeste de Estados Unidos, el programa sigue el caos cotidiano de un medio impreso en crisis que, entre otros desafíos, comparte oficinas con una fábrica de papel higiénico.

Entre los elementos que conectan directamente con The Office, destaca el regreso de Oscar Núñez en su papel de Oscar Martínez, ahora como parte del equipo del ficticio Toledo Truth Teller.

El tráiler muestra cómo la llegada de un nuevo editor jefe, Ned Sampson, remueve por completo la dinámica en la redacción.

Con una actitud ambiciosa, Ned intenta transformar el periódico desde adentro, enfrentando recortes presupuestarios y un equipo poco convencional.

Con el mismo tono satírico y de observación social que convirtió a The Office en un fenómeno global, The Paper se perfila como una digna heredera de esa tradición.

Y aunque el contexto ya no es una oficina de ventas de papel, la esencia parece mantenerse intacta: retratar con humor absurdo y personajes entrañables el lado más incómodo y humano del trabajo diario.

La producción corre por parte de Universal Television. Junto a Greg Daniels y Michael Koman como showrunners, también participan como productores ejecutivos Ricky Gervais y Stephen Merchant (creadores de la versión británica).

Además de Núñez, el elenco también incluye a Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key. También contará con algunas estrellas invitadas en diferentes capítulos.

The Paper tiene su estreno agendado para el próximo 4 de septiembre en la plataforma Peacock, con sus primeros cuatro episodios. Por ahora, no hay fecha confirmada para su llegada a Latinoamérica.