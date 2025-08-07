;

Seguiría en Colombia: autoridades se reúnen para actualizar búsqueda de Alberto Mejía, sicario del “Rey de Meiggs”

La reunión contó con la presencia del Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional, Gendarmería, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la PDI.

Este jueves se desarrolló una nueva reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Justicia Penal en el Ministerio de Justicia, donde en esta ocasión se actualizaron las medidas tomadas tras la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía.

La instancia fue encabezada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y contó con la presencia de la Fiscalía Nacional, Gendarmería, Poder Judicial, Defensoría Penal Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En concreto, los temas que se abordaron fueron: en qué está la búsqueda del presunto sicario apuntado como el asesino del “Rey de Meiggs”, y cómo se instalaron las medidas determinadas en el Plan de Acción elaborado por este mismo Comité.

¿En qué está la búsqueda del sicario?

La PDI, en coordinación con policías internacionales, llevan adelante la búsqueda de Alberto Mejía, quien –se presume– estaría en Colombia.

El objetivo es que el sicario no salga de ese país a fin de que pueda ser extraditado de forma más expedita, considerando que, si pasa a Venezuela, difícilmente eso se pueda hacer con mayor celeridad.

