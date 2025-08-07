Mujer recibirá millonaria indemnización en Iquique por inundación que afectó a su casa / Cristian Vivero Boornes

La Corte de Apelaciones de Iquique, región de Tarapacá, confirmó la sentencia que condenó a la empresa Aguas del Altiplano SA a pagar una indemnización total de $18.119.416 por concepto de daño emergente.

Según el dictamen, la dueña de la vivienda recibirá ese pago por los daños a la propiedad generado por un socavón derivado de la filtración por la rotura de empalme.

En fallo unánime, la Corte rechazó el recurso de apelación presentado por la demandada y confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras de Iquique.

La rotura del empalme del agua potable, ocurrida el año 2021, ocasionó un socavón en el patio delantero de la propiedad “que trajo como consecuencia el hundimiento del suelo y la fractura del radier de concreto, muros de cierre perimetral frontal y lateral, generando graves daños estructurales en el inmueble”, consigna el fallo.

La fuga de agua potable se produjo en varias oportunidades durante ese año, causó graves daños en la estructura del inmueble, cuya responsabilidad de mantenimiento de la red domiciliaria corresponde a la demandada.

“Por consiguiente, la empresa sanitaria demandada tiene la obligación de mantener y reparar las redes públicas de agua potable y el arranque domiciliario hasta la llave de paso colocada después del medidor”, remata el fallo.