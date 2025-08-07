Metro de Santiago anuncia cambio de horario por concierto de Emilia: cuándo y hasta qué hora se extenderá su funcionamiento

Metro de Santiago hizo un importante anuncio respecto a su funcionamiento el próximo sábado 9 de agosto, que tomó a varios usuarios como una grata sorpresa.

De manera concreta, desde la institución informaron sobre un cambio de horario, específicamente para una extensión en su hora de cierre.

En estaciones seleccionadas de la Línea 3 y 4, los trenes operarán hasta las 00:00 horas, sobrepasando su franja horaria tradicional (23:00 hrs.).

El ajuste especial se aplicará de la siguiente manera:

Ingreso : únicamente se podrá abordar el Metro en la estación Rojas Magallanes (Línea 4) hasta las 00:00 hrs.

: únicamente se podrá abordar el Metro en la estación (Línea 4) hasta las 00:00 hrs. Salida : estarán operativas únicamente para bajar del tren las siguientes estaciones hasta las 00:00 hrs: Plaza Egaña , Irarrázaval y Universidad de Chile (Línea 3); Tobalaba , Príncipe de Gales , Plaza Egaña , Grecia , Quilín , Macul , Hospital Sótero del Río y Puente Alto (Línea 4).

: estarán operativas únicamente para bajar del tren las siguientes estaciones hasta las 00:00 hrs: , y (Línea 3); , , , , , , y (Línea 4). Conexión : la estación Plaza Egaña será el punto de combinación entre las líneas 4 y 3.

La razón detrás del cambio

Esta modificación extraordinaria del Metro de Santiago tiene como objetivo facilitar la movilización de las personas que asistan al concierto de Emilia Mernes.

El show se realizará en el Estadio Bicentenario de La Florida y se espera una gran convocatoria.