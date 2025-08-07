“Lo dejaron noqueado”. Batalla campal obliga a suspender show de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá

Pablito Lescano no alcanzó a cantar ninguno de los hits de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. La presentación del popular grupo argentino de cumbia villera fue cancelada debido a una brutal pelea entre hinchas de fútbol colombiano.

Varios videos muestran la batalla campal que ocurrió dentro del recinto, donde hubo varios enfrentamientos, según informa El Espectador. Un grupo forzó una puerta del recinto y entró sin entradas, pero con mucho escándalo.

Pese a que el conflicto comenzó en la parte inferior del escenario, en la platea, las peleas se extendieron a las tribunas, y los pasillos del recinto, lo cual complicó la reacción de las autoridades.

“Miren, lo dejaron noqueado. Le botaron una tabla encima. Show cancelado por culpa de los barristas hijoepu... que se pelean”, dice una de las testigos que grabó la batahola. La gran mayoría de los espectadores insulta a los supuestos hinchas de Independiente Santa Fe y Millonarios que se enfrentaban.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se produjo un fallecido a las afueras del recinto y que los hechos violentos son “absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

La palabra del alcalde:

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

El registro: