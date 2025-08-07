;

“Lo dejaron noqueado”. Batalla campal obliga a suspender show de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá

El esperado espectáculo tuvo pelea entre barristas y terminó en tragedia: un fallecido antes de que sonara la primera canción.

ADN Radio

“Lo dejaron noqueado”. Batalla campal obliga a suspender show de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá

Pablito Lescano no alcanzó a cantar ninguno de los hits de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. La presentación del popular grupo argentino de cumbia villera fue cancelada debido a una brutal pelea entre hinchas de fútbol colombiano.

Varios videos muestran la batalla campal que ocurrió dentro del recinto, donde hubo varios enfrentamientos, según informa El Espectador. Un grupo forzó una puerta del recinto y entró sin entradas, pero con mucho escándalo.

Pese a que el conflicto comenzó en la parte inferior del escenario, en la platea, las peleas se extendieron a las tribunas, y los pasillos del recinto, lo cual complicó la reacción de las autoridades.

Revisa también:

ADN

“Miren, lo dejaron noqueado. Le botaron una tabla encima. Show cancelado por culpa de los barristas hijoepu... que se pelean”, dice una de las testigos que grabó la batahola. La gran mayoría de los espectadores insulta a los supuestos hinchas de Independiente Santa Fe y Millonarios que se enfrentaban.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se produjo un fallecido a las afueras del recinto y que los hechos violentos son “absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”.

La palabra del alcalde:

El registro:

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad