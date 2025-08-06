;

Temblor se percibe en el sur de Chile: revisa cuál fue la magnitud del sismo

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles del evento.

Nelson Quiroz

Un sismo de magnitud 5,3 fue registrado la noche de este miércoles frente a las costas de la región de Los Lagos, según información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

De acuerdo al organismo nacional, el movimiento telúrico se produjo a las 22:12 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con el informe técnico, el epicentro se ubicó a 754 kilómetros al oeste de Isla Guafo, en el océano Pacífico, con coordenadas de latitud -41.37 y longitud -83.40. Por su localización, el sismo no fue percibido por la población y no se reportaron daños materiales ni alteraciones a servicios básicos.

La Oficina de Análisis del Centro Sismológico Nacional fue la encargada de emitir el informe, destacando que el evento se encuentra dentro de los parámetros esperados para la zona, considerada de alta actividad sísmica por su cercanía a la zona de subducción de placas tectónicas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alertas ni informes adicionales respecto a posibles riesgos derivados del sismo. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tampoco ha reportado condiciones que reúnan las características necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

