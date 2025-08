Senador RN se desmarca de la candidatura de Evelyn Matthei: “Voy a votar por Kast, es el mejor”

Durante este miércoles, el senador Alejandro Kusanovic (RN) se mostró firme al confirmar que votará por José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, a pesar de que Evelyn Matthei es la candidata oficial de Renovación Nacional (RN).

En conversación con La Segunda, Kusanovic afirmó que Kast es el “mejor” candidato de derecha , destacando su capacidad para enfrentar los problemas del país y sintonizar con el sentimiento de la gente.

Aunque tanto la UDI como RN han reiterado su respaldo a Matthei, Kusanovic no dudó en desmarcarse de la postura oficial de su partido, expresando que su apoyo está con Kast. “Voy a votar por el candidato de derecha que vaya punteando en la derecha. Voy a votar por Kast. Entre las opciones para ganar, es el mejor”, subrayó el senador.

El congresista también cuestionó la campaña de la exalcaldesa de Providencia, señalando que “debió haber representado sus ideas propias, no haber sido influenciada por un grupo que viene del gobierno de Piñera”, indicó.

Salida de RN

Al ser consultado sobre si teme ser expulsado de RN por sus declaraciones, Kusanovic expresó que no le preocupa. “Me da lo mismo, no tengo miedo. Yo siempre he sido independiente, he dicho lo que siento y lo que pienso. Si tengo que renunciar al partido, renunciaré”, afirmó tajante.

“Yo no me voy a callar por una amenaza de alguien o de una organización. Siempre sostuve que voy a decir lo que pienso, porque la libertad es la esencia de la vida y del crecimiento de un país. Si no hay libertad, estamos fritos”, concluyó.