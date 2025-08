¿Seguirá como Thor? Chris Hemsworth sorprende al hablar de su futuro en Marvel Studios

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones y ya nos adentramos poco a poco en la Fase 6.

Las expectativas en torno al futuro están por lo más alto, con los fanáticos esperanzados tras el lanzamiento de Los 4 Fantásticos: primeros pasos.

Además, los estrenos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars mantienen la ilusión de los seguidores por volver a ver a los máximos protagonistas de la franquicia.

En este sentido, uno de los que regresará a la saga es nada más y nada menos que Chris Hemsworth en su papel de Thor.

Hay que recordar que tras el estreno de Love and Thunder (2022) se generó un manto de incertidumbre por su continuidad. Y si bien ya se confirmó su aparición en Doomsday, aún existían dudas.

Y es que el actor realizó declaraciones un tanto confusas en su momento, las cuales fueron interpretadas como una despedida a Marvel Studios y su paso por la firma.

Lo cierto es que su mensaje titulado “Thank You! The Legacy of Thor” fue malinterpretado por muchos fans y medios de comunicación, ya que no se trataba de una despedida definitiva del Dios del Trueno.

“Definitivamente, se malinterpretó y se percibió de una manera diferente”, aseguró el intérprete, quien dejó en claro que su intención era simplemente expresar gratitud por el apoyo recibido a lo largo de los años.

“Ya estaba comenzando otro capítulo con este personaje, y este viaje ha sido la parte más importante de mi carrera. Así que fue un momento de gratitud, y no otra cosa. Pero definitivamente se malinterpretó y se percibió de una manera diferente”, expresó.

Además, señaló que está inmerso en una nueva etapa creativa con Thor y que, lejos de cerrar un ciclo, aún queda mucho por explorar con el personaje. “Este personaje ha sido la parte más importante de mi carrera”, remarcó.