Precio de los combustibles: bencinas bajan y diésel sube a partir de este jueves 7 de agosto

Enap informó nuevas variaciones en los precios, destacando un alza significativa en el kerosene y el diésel.

Mario Vergara

Bencina

Bencina / TravelCouples

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó este miércoles las nuevas variaciones en los precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del jueves 7 de agosto. Los ajustes destacan por una leve baja en las bencinas, mientras que el diésel y el kerosene registran alzas importantes.

De acuerdo al informe semanal de Enap, los valores se ajustarán de la siguiente forma:

  • Gasolina de 93 octanos: baja $1,7 por litro
  • Gasolina de 97 octanos: baja $16,8 por litro
  • Kerosene: sube $24,6 por litro
  • Diésel: sube $21,4 por litro
  • GLP de uso vehicular: sube $0,5 por litro

Enap precisó que no fija ni regula los precios al consumidor final, ya que estos son definidos por las empresas distribuidoras. Su rol es únicamente publicar las referencias que orientan al mercado, tomando como base los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos y costos de transporte.

Además, las estimaciones se realizan en el marco de los mecanismos de estabilización vigentes, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).

