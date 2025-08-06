;

Jarry y Tabilo en el Masters 1000 de Cincinnati: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo sus partidos

Los dos tenistas chilenos verán acción en el cuadro principal del certamen desde este jueves.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (100° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (104°) ya tienen programación confirmada para debutar en el Masters 1000 de Cincinnati.

El primero en salir a la cancha será “Nico”, quien será el encargado de abrir la jornada en la Champions’ Court, la cuarta cancha en importancia del torneo.

Jarry enfrentará al español Pedro Martínez (68°) este jueves 7 de agosto, a partir de las 11:00 horas de Chile, por la primera ronda del certamen que se disputa en pista dura en Estados Unidos.

Luego será el turno de Alejandro Tabilo, quien se medirá ante el ruso Roman Safiullin (45°) en el segundo turno de la misma cancha, una vez finalice el duelo de su compatriota.

¿Dónde ver a Jarry y Tabilo en el Masters 1000 de Cincinatti?

Los partidos de Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en el Masters 1000 de Cincinnati se podrán ver en vivo y en directo a través de ESPN. En streaming, la transmisión estará disponible por Disney+.

