El atletismo chileno ha ido sumando buenas noticias considerando el éxito nacional en el Iberoamericano de Atletismo Sub 18, disputado en Paraguay.

Pilar Rodríguez, Maite Hernández, María Paz Barrera y Roxana Ramírez compusieron uno de los mayores éxitos de la delegación al ganar el oro, con récord del torneo, en la posta 4x100.

“Ya habíamos practicado bastante. Detrás de eso hay un proceso y entrenamientos. Con el resultado del año pasado en el Sudamericano, íbamos con todo al Iberoamericano. Buscamos el oro y el récord, salieron las dos cosas. Conectamos mucho con mis compañeras, estábamos felices tras la carrera por hacer todo eso”, aseguró Pilar Rodríguez, de apenas 16 años, en diálogo con ADN TOP.

Además, en mayo, la osornina ya había batido el récord nacional de los 200 metros sub 18, con un registro de 24 segundos y 28 centésimas, superando el registro de Isidora Jiménez, que databa de 2010.

Aquella marca la logró en el Nacional Juvenil disputado en el Mario Recordón del Estadio Nacional. “Terminé de correr, supe que había quedado primera y feliz, me fui a abrazar con mi mamá. Me había dicho que sería récord, pero tampoco creí que fuera a pasar en verdad. Ahí llegó alguien desde las tribunas a decirme que era récord, me puse a llorar y saltar de la emoción porque era un sueño”, dijo quien también este año compitió en el Orlando Guaita, donde compartió pista con Martina Weil.

Cedida Ampliar

“Me di cuenta de que estaría en mi serie y fue como ”wow”, iba a competir con una de mis ídolas. La estoy siguiendo hace rato, siempre estoy viendo sus carreras. Correr contra ella fue impactante, más porque batió el récord nacional de los 200 metros”, aseguró Pilar Rodríguez, valorando su temporada.

“Muy contenta, asimilando todo, estoy orgullosa de mí misma. Tuve una carrera muy buena. En las competencias que he tenido, siento que he mejorado mucho, estoy contenta con los resultados”, cerró la velocista nacional en ADN TOP.