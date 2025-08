“Me encanta la idea de que Joaquín Montecinos juegue en el club más grande de Chile, que siempre va a luchar por ser campeón”

A pocos días para el cierre del libro de pases, el delantero de O’Higgins, Joaquín Montecinos, surgió como opción para reforzar a Colo Colo en este segundo semestre.

Según información de TNT Sports, el atacante celeste habría pedido quedar fuera de la última citación de su equipo ante la opción de negociar con los albos.

Y si bien, Joaquín Montecinos aún no se ha pronunciado públicamente por esta posibilidad de llegar al “Cacique”, quien sí habló fue su padre, Cristian Montecinos.

“A mí me encanta la idea de que Joaquín juegue en el club más grande de Chile, de los más importantes de Sudamérica, que siempre va a luchar por ser campeón”, señaló el exfutbolista nacional en diálogo con La Tercera.

El otrora delantero, quien jugó Colo Colo en 1999, reveló que ya conversó con “Joaco” sobre la presión que se vive en el cuadro albo. “Es un club que conozco. La presión es distinta. Es otro tipo de presión. Es un equipo donde no te permiten tener derrotas consecutivas, que no te permite estar en la medianía. Colo Colo exige. Yo lo tengo claro y se lo he dicho a Joaco. Él lo sabe”, aseguró.

“Joaquín ya tiene su experiencia y ha hecho cosas importantes en su carrera, independientemente de que su paso por México no fue el mejor. Eso le entregó madurez. A sus 29 años, él tiene súper claro lo que quiere”, concluyó Cristian Montecinos sobre su hijo.