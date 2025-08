“Estaba acostumbrado a las fiestas, la rumba, y en El Salvador no hay muchas cosas que hacer; al menos sirve para estar más concentrado”

César Yanis, delantero panameño que llegó a Cobresal este año, habló tras la victoria de su equipo ante Universidad de Chile y explicó cómo ha sido su adaptación en la ciudad de El Salvador, donde los “mineros” juegan de local.

“Al principio fue difícil, porque allá en El Salvador hay mucha altura y yo no venía de un país con esas características, pero poco a poco me he ido sintiendo mucho mejor”, señaló el futbolista de 29 años en diálogo con AS.

En la misma línea, el jugador centroamericano reconoció que lo más complejo para él ha sido “el cambio de realidades, porque yo vengo de Panamá y allá estamos acostumbrados a las fiestas, la rumba, y en El Salvador no hay muchas cosas que hacer. Al menos sirve para que nosotros estemos más concentrados y metidos en el fútbol”.

“Cuando me vine a Cobresal, mi ‘pana’ Cecilio Waterman me dijo ‘debes tener claro que allá vas solamente a entrenar y jugar, nada más’. Lo positivo es que vivo con mi pareja y mi bebé, entonces estoy tranquilo, estoy bien”, concluyó César Yanis.

Con el triunfo que logró ante la U, Cobresal escaló al sexto puesto de la tabla y quedó con 29 puntos. En la próxima fecha, los “mineros” recibirán al líder del torneo, Coquimbo Unido, el domingo 10 de agosto a las 15:00 horas.