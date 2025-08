Escándalo en la TV: Conocido conductor es acusado de violación

El mundo de la TV sufrió un nuevo remezón esta semana, concretamente en Reino Unido.

El conocido presentador Jay Blades, quien se hizo famoso por estar a la cabeza del programa The Repair Shop, fue acusado de dos cargos de violación.

Según explica Variety, la policía de West Mercia confirmó la situación que enfrenta el profesional, quien tendrá que comparecer ante tribunales para esclarecer las situaciones.

“Jason Blades, de 55 años, de Claverley en Shropshire, ha sido acusado de dos cargos de violación”, dijo un vocero de la fuerza policial.

“Está previsto que comparezca ante el tribunal de magistrados de Telford el 13 de agosto de 2025”, añadió la autoridad.

“El Sr. Blades se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión británica (...) y el público trajeron sus preciadas posesiones y reliquias para que las arreglaran”, detalló la BBC. En dicho proyecto estuvo involucrado hasta el año pasado.

En 2023 el espacio ganó el National Television Award e incluso un premio Bafta.

Blades también ha aparecido en otros espacios de la pantalla chica como Celebrity MasterChef, The Great Celebrity Bake Off y Strictly Come Dancing.

Por lo demás, el conductor también enfrenta actualmente un proceso judicial por una causa distinta, relacionada con presunto comportamiento controlador y coercitivo hacia su exesposa.