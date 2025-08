Joven futbolista chileno es operado con éxito de tumor y sueña con volver a las canchas: “Posiblemente el otro mes esté jugando”

Tras semanas de incertidumbre por el financiamiento de su intervención, el joven defensa de Deportes Temuco, Gabriel Pinochet, fue operado con éxito de un tumor que puso en riesgo su promisoria carrera en el fútbol profesional.

A través de un comunicado, desde la Clínica MEDS confirmaron que la operación del futbolista de 18 años se produjo de manera favorable y precisaron que el tumor que padecía era de origen vascular y no estaba ubicado en la rodilla, como se informó inicialmente al conocerse su caso.

Según explicó el doctor Marcelo Mege, cirujano vascular periférico, “nuestro paciente tenía un tumor de origen vascular. Cuando son adultos, generalmente el compromiso principal es a nivel muscular o articular. En este caso, era un tumor muscular ubicado en el muslo distal. Eso le producía dolor que le impedía realizar los entrenamientos y, menos aún, jugar al fútbol en el último tiempo”.

En este sentido, el profesional indicó que “en un par de semanas debiera haber una reducción del dolor y que le permitiría volver a sus actividades y posteriormente - no antes de un mes o dos meses - le haríamos un nuevo chequeo radiológico para ver cómo está ese tumor”.

La reacción de Gabriel Pinochet

Tras la intervención, el promisorio futbolista de Deportes Temuco aseguró que “antes de la cirugía estaba muy preocupado por no saber cómo me iba a quedar la pierna. Yo pensaba que me iban a hacer un tajo y me iban a extraer el tumor, pero en realidad no fue así, sino que fue menos invasiva y dolorosa de lo que pudo haber sido”.

“Me inyectaron un líquido en la pierna, y con el tiempo el tumor se va a ir achicando. La idea es que quede mejor que con una cirugía abierta. Ahora estoy mucho mejor, y posiblemente el otro mes ya esté jugando”, expresó esperanzado el lateral izquierdo, quien mantiene intacto el sueño de jugar en Europa.

Respecto a cómo ha lidiado con esta afección, el juvenil precisó que “todo esto empezó hace cinco años, más o menos. Empecé con dolor en la rodilla, pensando que era dolor muscular, así que seguí entrenando como si nada, pensando que se me iba a pasar con el tiempo. Pero después de estos largos años con ese dolor, nunca se me fue”.

“Hace tres meses un compañero me pegó un pelotazo en la pierna y no pude levantarme. Estuve harto rato agotado. Luego me llevaron a hacerme una ecografía y, al principio, pensaron que tenía un desgarro. Después, para ver más en detalle, me hicieron una resonancia y ahí salió que tenía un tumor. Fue impactante recibir esa noticia, porque igual venía jugando”, concluyó.