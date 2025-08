“Fue un señor”: Ricardo Gareca elogia a Arturo Vidal pese a sus conflictos en La Roja

Aunque dejó la selección chilena en junio, Ricardo Gareca no se ha cansado de analizar su paso por La Roja, donde dejó al equipo último en las Eliminatorias.

En este caso, el “Tigre”, en conversación con el programa de YouTube “Los Eduls”, hizo un balance por cómo se dieron los resultados en torno a su gestión con el cuadro nacional.

“Habíamos arrancado bien en los amistosos, se generó una expectativa en Copa América, pero me costó encontrarle la mano en Eliminatorias”, planteó, junto con desestimar el haber estado pendiente de las cada vez más crecientes críticas en su contra.

“Soy bastante frío en ese aspecto, no es que me empiece a caldear por alguna declaración. Me enfoco en el trabajo que tengo que hacer”, comentó, abordando también uno de los hitos de su gestión fue el conflicto que tuvo con Arturo Vidal, que pasó de cuestionarlo en su cuenta de Twitch a ser parte de sus convocatorias. Por lo mismo, Ricardo Gareca explicó cómo se fue dando el tema con el “Rey Arturo”, alabando su compromiso.

“Fue un señor. Pude comprobar el amor que tiene por su país, el deseo que tenía de estar en la selección. De repente son jugadores históricos, jugadores muy importantes que de pronto no se ven en la selección y ellos viven la selección de tal manera que, al no verse en la selección, llegó un momento en donde él se expresó de una manera que para ellos no era tan agresivo, pero para nosotros podía llegar a serlo”, destacó Ricardo Gareca, apuntando que todo se solucionó en buenos términos.

“No le di mayor importancia, Cuando tenía que convocarlo lo convoqué y prioricé por sobre todas las cosas la selección y no un problema personal conmigo. Lo hablamos, me pidió disculpas si me sentía ofendido, le dije que no había ningún problema”, comentó el DT de 67 años, que aseguró sentirse vigente para volver a dirigir.

“El campeonato argentino es totalmente competitivo, independiente de la época. Escucharía propuestas”, remarcó el exentrenador de La Roja.