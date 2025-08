En Unión Española respiran aliviados luego de un trabajado triunfo por la cuenta mínima ante Deportes La Serena, rival directo por evitar el descenso.

“Lo necesitábamos, ante un rival directo, del que estamos a pocos puntos de diferencia (...) Eran tres puntos sumamente necesarios. La actitud y el compromiso tiene que estar, nos debe bastar para jugar el resto de las fechas”, dijo uno de los refuerzos hispanos, Gonzalo Castellani, que completó su primer partido como titular en su regreso al fútbol chileno.

“El entusiasmo de venir a un equipo grande, en una liga donde estuve cuatro años y me fue bien. Era un reto lindo venir. Hay que pensar en grande y no solo pensar en salvarnos del descenso. Hay buenos jugadores. Vi un carácter muy positivo desde que llegué”, comentó el ex Colo Colo y Unión La Calera, que también advirtió en torno al estado del césped del Santa Laura.

“Para jugar bien necesitas una cancha en las mejores condiciones. Al llover un poco más se hizo más dispareja, pero tenemos que adaptarnos. Es nuestro estadio, donde nos tenemos que sentir más cómodos. Como juegan otros equipos se deteriora un poquito más, pero el club hace lo posible para que esté en las mejores condiciones y nos sentimos cómodos”, recalcó Gonzalo Castellani.

El próximo cruce ante la U de Chile

El exvolante albo ya se mostró entusiasmado de cara a la visita al Nacional del próximo sábado 9 de agosto.

“Es un partido muy lindo para jugar. Está bueno que lleguemos con la confianza de haber ganado, queda preparar el partido, pero es de esos juegos que los quieren jugar todos”, aseguró, valorando la opción de enfrentar a los azules, como evidenció un exintegrante del cuadro universitario laico, hoy en la tienda hispana, como Bianneider Tamayo.

“Afrontarlo con la misma responsabilidad de todos los partidos. Sabemos que la U viene invicto en casa, pero iremos allá buscando conseguir los tres puntos”, planteó el venezolano en zona mixta.