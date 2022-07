Marvel: Kevin Feige promete a Spider-Man y Daredevil juntos en acción

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que Spider-Man y Daredevil podrían unirse nuevamente en un futuro cercano, aunque esta vez con mucha más interacción.

Bajo el marco de la Comic Con de San Diego 2022, el mandamás de la franquicia conversó con MTV News sobre el futuro que se viene para el UCM.

En este contexto se dieron varios anuncios sobre los proyectos que están en carpeta. Dentro de los planes se tiene en cuenta la presentación de un grupo de héroes callejeros.

Según reveló Feige, esta agrupación sería encabezada por Peter Parker y Matt Murdock. Este crossover se daría en medio del desarrollo de la siguiente fase.

Kevin detalló que todo lo sobrenatural en torno al Universo Cinematográfico de Marvel está liderado por el Doctor Strange y posteriormente por Blade. También se manejan otros aspectos cósmicos que evidencian la gran escala del proyecto.

Pero hizo énfasis en que hay una parte callejera, precisamente el ámbito donde veremos al ‘Diablo Defensor’ y el ‘Trepamuros’ trabajando codo a codo.

Hay que recordar que ambos personajes ya interactuaron por primera vez en No Way Home. Si bien no fue más que una escena, se marcó la primera aparición de Murdock en el UCM.

Ahora, el reencuentro será con los trajes puestos y con mucha más acción, tomando protagonismo en un proyecto centrado en sus aventuras.

Todo esto es contextualizado tras el anuncio oficial de Daredevil: Born Again, próxima serie del ‘Hombre sin Miedo’ que se estrenará en Disney+ y continuaría con la historia contada en la producción de Netflix.

Así, se incorpora de manera definitiva al personaje al Universo Cinematográfico. Pero quedó una idea sin anunciar, aunque sí llegó bajo la palabra del propio Kevin Feige.

“Tenemos el nivel de la calle con el anuncio de Daredevil y, por supuesto, Spider-Man entrando en los héroes del nivel de la calle“, declaró el mandamás de Marvel Studios.

