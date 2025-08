Macarena Cabrillana ha vivido semanas de locura luego de haber marcado un hito en el tenis paralímpico chileno.

Todo luego de haber jugado por primera vez Wimbledon, siendo la primera tenista nacional en disputar los cuatro Grand Slam en la modalidad adaptada.

En el “césped sagrado”, la deportista de 33 años llegó hasta las semifinales en los dobles, donde, haciendo dupla con la japonesa Saki Takamuro, cayó en dicha instancia ante las chinas Xiying Wang y Xiaohui Li.

“Ha sido increíble de asimilar y todo. Me siento muy orgullosa. No habían sido semanas fáciles. Nunca había jugado en pasto antes. Jugué dos torneos antes y la frustración fue máxima. No me esperaba tener un logro así, me sorprendió bastante. Contenta por esto, las chinas eran una potencia, dimos lo mejor, pero ellas fueron mil veces mejores”, reconoció Macarena Cabrillana en diálogo con ADN TOP, donde reveló algunos de sus glamorosos encuentros en Londres.

Allí, por nombrar algunas personalidades, se fotografió con Roger Federer y el actor Rami Malek. “A Roger lo conocí hace 10 años y me lo pude encontrar en los pasillos. Sorprendente la elegancia del tipo, muy amable. Le pedí una foto y se dio el tiempo de preguntar cómo estaba, a pesar de que estaba apurado. Me encontré con el actor que hizo la película de Queen, bajándose de un auto. También le pedí la foto. Soy bien chilena para eso, me olvido de todo y le pido la foto para guardar el recuerdo”, dijo quien protagoniza la campaña de Rexona, “Mujeres, nunca bajemos los brazos”.

También pudo ver en Wimbledon a Camila, reina consorte de Inglaterra. “No tenía idea de quién era, la tuve que googlear. Imagínate el nivel. Es increíble el nivel de gente importante que va. Tenía un protocolo muy estricto, asi que imposible pedirle una foto”, aseguró Macarena Cabrillana, que ahora espera un milagro para completar los cuatro Grand Slam en un año.

“Me vuelvo a Santiago, tengo un torneo en Estados Unidos a fines de agosto. No pude entrar al US Open por dos puntos, pero estaré ahí por si hay alguna baja. Quería hacer el cuarto Grand Slam, pero hay que seguir trabajando. Volveré a Europa en septiembre para un par de torneo”, cerró la medallista parapanamericana en ADN TOP.