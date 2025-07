“Me quedé medio pendiente...”: Sebastián Rodríguez aborda sus expectativas al concretar su arribo a la U

Sebastián Rodríguez fue presentado este jueves como nuevo jugador de la U de Chile de cara al segundo semestre del 2025.

Al respecto, en diálogo con el sitio oficial de los azules, el uruguayo apuntó a su alegría por concretar su arribo al club, reconociendo que pudo arribar antes.

“Contento por el momento que me encuentra en mi carrera. Es un equipo con el que habíamos estado cerca en otro período de pases, pero por diferentes motivos no se dio”, planteó, junto con valorar el presente del cuadro universitario laico.

“Estar en un equipo tan grande fue la mayor motivación y desafío. Me quedé medio pendiente por el acercamiento que tuvimos y ahora cuando se iniciaron de nuevo las conversaciones, me puse a seguirlo más a fondo”, destacó Sebastián Rodríguez, que abordó su primera charla con el DT Gustavo Álvarez.

“Ya había hablado con él, me explicó cómo juegan sus equipos, lo que le gusta y cómo me imagina dentro de la cancha. Es una manera en la que yo también veo el fútbol, seguramente me voy a sentir muy cómodo”, aseguró quien utilizará el dorsal 14 en la U de Chile, donde valoró el hecho de ser compañero de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

“Es un placer. Uno sabe lo importante que son, lo que han ganado. Compartir cancha y camarín con este tipo de jugadores es para disfrutar y seguir aprendiendo. Espero adaptarme a mis compañeros y sumar mi granito de arena”, cerró Sebastián Rodríguez, que al llegar con ritmo de juego ya podría ser considerado de cara al partido del lunes, ante Cobresal, por el Campeonato Nacional 2025.