Justin Timberlake es diagnosticado con la enfermedad de Lyme: ¿de qué se trata esta afección?

El cantante estadounidense Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que fue diagnosticado con enfermedad de Lyme.

En su publicación, el intérprete de Mirrors contó que durante su más reciente gira enfrentó intensos dolores y fatiga:

“Me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —lo cual no digo para que se sientan mal por mí—, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando entre bastidores”, escribió.

Timberlake agregó que los síntomas llegaron a ser tan fuertes que incluso en el escenario sufría dolores nerviosos y malestar, aunque decidió continuar con los conciertos.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Según la Clínica Mayo, la enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia, que se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada.

En sus primeras etapas puede causar erupciones en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, pero si no se trata a tiempo, la infección puede avanzar y afectar articulaciones, sistema nervioso y el corazón.

De acuerdo con MedlinePlus, algunos de los síntomas más graves en casos prolongados son dolor articular crónico, cansancio extremo, problemas de memoria y dificultades neurológicas.

El artista de 44 años explicó que decidió hacer público su diagnóstico con la intención de visibilizar la enfermedad: “Quiero hacer mi parte para ayudar a otros que están viviendo esto”.

Especialistas recuerdan la importancia de la detección temprana, ya que los antibióticos en etapas iniciales son clave para evitar complicaciones a largo plazo.