Un DT chileno en Europa se abre a la opción de volver al país: “Si se da la posibilidad de dirigir en Chile, me gustaría”

Con contrato hasta junio de 2026, el chileno Julio Gutiérrez asumió como nuevo DT del equipo Primavera de Udinese, donde dirigirá a jugadores sub-19 que forman parte de la cantera del club italiano.

En una reciente entrevista, el exfutbolista y entrenador nacional explicó el importante rol que tendrá en el cuadro de Friuli. “Acá juegan chicos de hasta 19 años y a mí me tocará decidir si irán al primer equipo o deberán probar en la B o la C, que son las otras divisiones que existen en el calcio”, señaló en diálogo con Las Últimas Noticias.

Además, el otrora delantero de Unión Española y Universidad Católica abordó la decepcionante temporada de Alexis Sánchez en Udinese. El tocopillano no marcó ningún gol en la campaña pasada y ahora podría irse del club sin haber cumplido las expectativas.

“No era la idea de Alexis ni de los hinchas de Udinese que las cosas se dieran así. Lo que todos esperábamos es que él hubiese brindado la experiencia, pero no se dio y tuvo más dificultad por las lesiones”, indicó Gutiérrez.

“Alexis puede rendir en cualquier otra parte. Es un jugador extraordinario, que se entrena constantemente y que tiene capacidad para seguir haciendo grandes cosas”, agregó el exfutbolista sobre el futuro del tocopillano.

Por último, Julio Gutiérrez se mostró abierto a la opción de dirigir en el fútbol chileno tras haberse formado como entrenador en Italia. “Como jugador fui un trotamundos y no me da miedo el hecho de salir a otro lado para poder seguir mi carrera. Si se da la posibilidad de ir a dirigir a Chile, sí me gustaría. No lo descarto porque es mi país”, concluyó.