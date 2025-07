La historia real detrás de “Perdido en la montaña”: la película de supervivencia que está triunfando en Netflix

A 86 años de uno de los rescates más recordados en la historia de Estados Unidos, Netflix lleva a su pantalla la impactante historia de Donn Fendler, un niño de 12 años que logró sobrevivir solo en las montañas de Maine durante más de una semana.

La película, titulada Perdido en la montaña, estrenada en 2024, llegó recientemente al catálogo del streaming y ya se posiciona como una de las producciones más comentadas. Hoy destaca en el Top 10 de chile y en varios países del mundo.

La cinta está basada en los hechos ocurridos en 1939, cuando Fendler se extravió mientras realizaba una excursión junto a su familia y amigos en el monte Katahdin, dentro del Parque Estatal Baxter.

Una repentina tormenta lo separó del grupo, dando inicio a una angustiante operación de búsqueda y rescate que movilizó a voluntarios, autoridades y a los medios de comunicación de todo el país.

Durante nueve días, el pequeño Donn permaneció completamente solo en la vasta y hostil naturaleza de Millinocket, sin comida, abrigo ni acceso a agua potable.

A medida que pasaban las jornadas sin noticias, la esperanza de encontrarlo con vida comenzaba a desvanecerse. Su padre y sus tíos lideraban los equipos de búsqueda, mientras su madre permanecía en el campamento de niñas scouts en Togue Pond, a la espera de noticias.

En un giro inesperado, el joven logró salir por sus propios medios del bosque, tras recorrer casi 80 kilómetros, hasta llegar a una cabaña en Lunksoos, cerca de Grindstone.

Allí fue acogido por una familia rural que lo alimentó y cuidó hasta que las autoridades lograron contactarse con sus padres.

Según reportes de la época, el niño había perdido seis kilos y estaba visiblemente débil, pero vivo. Su historia fue considerada un verdadero milagro.

El largometraje, protagonizado por Luke David Blumm en el papel de Donn, y con Paul Sparks y Caitlin Fitzgerald como sus padres, Donald y Ruth Fendler, se apega fielmente al relato original de los hechos.

Según Sensacine, el film logra transmitir con crudeza “el miedo y la desesperación de los padres del niño en su contrarreloj por localizarlo en los bosques del Parque Estatal Baxter”.

Para muchos, el verdadero núcleo emocional de la película es el vínculo familiar, un elemento que ayuda a comprender por qué esta historia sigue conmoviendo a generaciones enteras.

La vida de Donn Fendler no volvió a ser la misma después de esa experiencia. Con el paso del tiempo, escribió el libro Lost on a Mountain in Maine (Perdido en una Montaña de Maine), donde relató en detalle lo vivido durante aquellos días.

Más adelante se convirtió en orador motivacional, usando su historia para inspirar a jóvenes y adultos. También sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego en Alemania, Vietnam y Corea.

Fendler falleció en 2016 a los 90 años, pero su legado continúa vigente. Su capacidad de supervivencia y resiliencia, ahora retratada en la pantalla, vuelve a tomar fuerza gracias a una película que no solo rinde homenaje a su hazaña, sino que también recupera un capítulo casi olvidado de la historia estadounidense.